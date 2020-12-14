Виталий Абрамов должен в скором времени вернуться в Канаду из Финляндии

Защитник Ласси Томсон покинул «Ильвес» и возвращается в Канаду. Он будет готовиться к открытию тренировочного лагеря «Оттавы».

Его примеру вскоре должен последовать и нападающий Виталий Абрамов, пишет в Twitter журналист Брюс Гарриоч. 22-летний россиянин находится в аренде в финском «Юкурите». В 8 матчах он набрал 7 (5+2) очков.

Напомним, что после возвращения в Канаду все хоккеисты должны пройти обязательный 14-дневный карантин.