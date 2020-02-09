«Виннипег» обыграл «Оттаву», Лайне оформил хет-трик в большинстве

«Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Оттаву» — 5:2. В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Патрик Лайне. Все три шайбы он забросил в большинстве. На счету защитника гостей Никиты Зайцева показатель полезности «+1» и 20.35 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Оттава» — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Голы: Пионк — 6 (Эпплтон, Коннор), 8:48 — 1:0. Пажо — 21 (Ткачак), 20:25 — 1:1. Коннор — 26 (Элерс, Битетто), 27:49 — 2:1. Лайне — 21 (бол., Коннор, Пионк), 37:04 — 3:1. Бедкер — 1, 38:29 — 3:2. Лайне — 22 (бол., Пионк, Уилер), 39:48 — 4:2. Лайне — 23 (бол., Уилер, Коннор), 48:43 — 5:2.

Вратари: Броссуа — Андерсон (Хегберг, 40:00).

Штраф: 16 — 18.

Броски: 34 (11+11+12) — 27 (10+9+8).

Наши: Куликов (19.22/1/0) — Анисимов (14.56/1/0), Зайцев (20.35/1/+1), Наместников (16.19/0/0).

8 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.