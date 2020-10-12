Веси перешел в «Торонто»
04:42
Форвард Джимми Веси стал игроком «Торонто», сообщает официальный сайт клуба.
Контракт рассчитан на один год. Зарплата игрока составит 900 тысяч долларов.
?? We've signed Jimmy Vesey to a one-year contract! #LeafsForever— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 12, 2020
Details: https://t.co/H6dzk1gSdh pic.twitter.com/AjK4bcWkRR
27-летний нападающий прошлый сезон провел в составе «Баффало». В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 20 (9+11) очков. Ранее также выступал за «Рейнджерс».
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