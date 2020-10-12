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Веси перешел в «Торонто»

04:42
Джимми Веси. Фото ХК "Торонто".
Джимми Веси. Фото ХК "Торонто".
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Форвард Джимми Веси стал игроком «Торонто», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на один год. Зарплата игрока составит 900 тысяч долларов.

27-летний нападающий прошлый сезон провел в составе «Баффало». В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 20 (9+11) очков. Ранее также выступал за «Рейнджерс».

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