"Вегас" выиграл у "Ванкувера"

"Ванкувер" уступил "Вегасу" (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Марк Стоун, Алекс Так, Коди Икин, Томаш Носек, Пол Штястны и Нейт Смит. У хозяев забивали Брок Бозер и Бо Хорват.

"Вегас" набрал 81 очко и занимает пятое место на Западе. У "Ванкувера" 65 очков и 13-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Вегас" - 2:6 (1:5, 1:1, 0:0)

Голы: Стоун - 29 (Штястны, Пачоретти), 1:32 - 0:1. Так - 18 (Меррилл), 5:03 - 0:2. Икин - 17 (Носек, Так), 8:33 - 0:3. Бозер - 22 (Бига, Петтерссон), 10:58 - 1:3. Носек - 7 (Миллер, Так), 11:52 - 1:4. Штястны - 9 (Миллер, Стоун), 14:17 - 1:5. Хорват - 24 (Руссель, Бига), 23:56 - 2:5. Шмидт - 9 (Маршессо, Смит), 24:56 - 2:6.

Вратари: Маркстрем (Демко, 14:17) - Флери.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 31 (10+12+9) - 33 (16+8+9).

Наши: Голдобин (9.52/0/-1) - -.

10 марта. Ванкувер. Rogers Arena.

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