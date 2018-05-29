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29 мая 2018, 05:45

"Вегас" - "Вашингтон". Ривз сравнял счет в матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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"Вегас" сравнял счет в 1-м матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Нападающий Райан Ривз на 3-й минуте третьего периода сделал счет 4:4. Теперь на счету 31-летнего канадца 2 (2+0) очка в плей-офф НХЛ.

Райан Ривз
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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