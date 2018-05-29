"Вегас" - "Вашингтон". Ривз сравнял счет в матче

"Вегас" сравнял счет в 1-м матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Нападающий Райан Ривз на 3-й минуте третьего периода сделал счет 4:4. Теперь на счету 31-летнего канадца 2 (2+0) очка в плей-офф НХЛ.