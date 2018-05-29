"Вегас" - "Вашингтон": Карлсон - самый результативный защитник в истории "Кэпиталз"

Защитник "Вашингтона" Джон Карлсон вышел на первое место по количеству заброшенных шайб среди защитников в клубной истории. У Карлсона стало 17 голов, и он обогнал Кевина Хэтчера, который отличался 16 раз.

В начале третьего периода финала НХЛ "Вегас" – "Вашингтон" ничья 3:3.