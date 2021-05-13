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«Вегас» пропустил меньше всех шайб в регулярном сезоне НХЛ

06:58
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Вратари «Вегаса» Робин Ленер и Марк-Андре Флери получили приз Уильяма М. Дженнингса.

Трофей вручается голкиперу (или голкиперам), сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб. В минувшем регулярном сезоне вратари «рыцарей» пропустили 124 шайбы. В прошлом сезоне обладателями трофея стали вратари «Бостона» Туука Раск и Ярослав Галак (167 шайб).

Уильям М. Дженнингс Трофи вручается с сезона-1981/82. Меньше «Вегаса» за сезон пропускал только «Чикаго» (102 в сезоне-2012/13 и 115 в сезоне-1994/95).

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