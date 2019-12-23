«Вегас» победил «Сан-Хосе», Зыков отметился голевой передачей

«Вегас» в гостях обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение стало для «Акул» третьим подряд, команда занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

В составе победителей по шайбе забросили Пол Штястны, Ши Теодор и Джонатан Маршессо. Голевой передачей отметился российский нападающий Валентин Зыков. Он отыграл 11 минут, за которые нанес один бросок по воротам и провел один силовой прием. У Зыкова 4 (1+3) очка в 14 встречах этого сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Штястны — 9 (Так, Зыков), 37:31 — 0:1. Кутюр — 12 (Бернс, Хертл), 43:54 — 1:1. Теодор — 5 (Карлссон, Хэйг), 48:05 — 1:2. Маршессо — 12 (Смит, Карлссон), 56:35 — 1:3.

Вратари: Делл (56:47 — 57:19, 57:33) — Суббан.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 38 (7+11+20) — 37 (13+10+14).

Наши: — - Зыков (11.07/1/+1).

23 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.