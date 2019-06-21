"Вегас" может обменять Гусева? Им интересуется несколько клубов НХЛ

Руководство "Вегаса" рассматривается варианты с обменом двух хоккеистов, сообщает в Твиттере инсайдер TSN Пьер Лебрюн. "Рыцари" могут расстаться с защитником Колином Миллером, а также нападающим Никитой Гусевым.
Отметим, что россиянин не провел ни одной встречи в НХЛ и пополнил состав "Вегаса" сразу после окончания плей-офф в КХЛ. В регулярке он стал лучшим бомбардиром, набрал 82 (17+65) очка в 62 играх, а во время чемпионата мира записал на свой счет 16 (4+12) очков в 10 встречах.
Vegas continues to talk to teams about moves that could find them cap space. RHD Colin Miller in several conversations. Also RFA forward Nikita Gusev a guy a few teams are tying on.— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) June 20, 2019
Загрузка...