"Вегас" может обменять Гусева? Им интересуется несколько клубов НХЛ

Руководство "Вегаса" рассматривается варианты с обменом двух хоккеистов, сообщает в Твиттере инсайдер TSN Пьер Лебрюн. "Рыцари" могут расстаться с защитником Колином Миллером, а также нападающим Никитой Гусевым.

Отметим, что россиянин не провел ни одной встречи в НХЛ и пополнил состав "Вегаса" сразу после окончания плей-офф в КХЛ. В регулярке он стал лучшим бомбардиром, набрал 82 (17+65) очка в 62 играх, а во время чемпионата мира записал на свой счет 16 (4+12) очков в 10 встречах.