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Василевский сделал 33 сэйва, «Тампа» выиграла у «Монреаля»

04:48
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«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Российский нападающий гостей Никита Кучеров сделал две голевые передачи.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.

НХЛ

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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