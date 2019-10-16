Василевский сделал 33 сэйва, «Тампа» выиграла у «Монреаля»

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Российский нападающий гостей Никита Кучеров сделал две голевые передачи.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.

НХЛ

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

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