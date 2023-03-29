Василевский признан второй звездой матча «Каролина» — «Тампа»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Тампа-Бэй» (0:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой признан российский голкипер Андрей Василевский. 28-летний россиянин отразил 31 бросок по своим воротам.

Первой звездой стал форвард Брейден Пойнт, набравший 3 (2+1) очка. Замкнул тройку нападающий Стивен Стэмкос, на счету которого 1 гол и 2 голевые передачи.