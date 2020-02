Василевский не проигрывает основное время 21 матч подряд. Это шестой результат в истории НХЛ

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Филадельфию» — 5:3. Первой звездой встречи был признан голкипер хозяев Андрей Василевский, отразивший 30 бросков из 33. В основное время команда с ним не проигрывает в 21 встрече подряд. Это шестой результат в истории лиги. Рекорд принадлежит Питу Питерсу (27).

Andrei Vasilevskiy of the @TBLightning is the sixth different goaltender in NHL history to record at least one point in 21+ consecutive appearances within a regular season. #NHLStats pic.twitter.com/cc9ZZiwpEO