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Василевский не проигрывает основное время 21 матч подряд. Это шестой результат в истории НХЛ

06:20
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«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Филадельфию» — 5:3. Первой звездой встречи был признан голкипер хозяев Андрей Василевский, отразивший 30 бросков из 33. В основное время команда с ним не проигрывает в 21 встрече подряд. Это шестой результат в истории лиги. Рекорд принадлежит Питу Питерсу (27).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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