«Вашингтон» победил «Анахайм», Овечкин забил гол

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Анахайм» — 5:2. На счету капитана хозяев Александра Овечкина гол, 3 броска в створ и силовой прием за 15.20 на льду. У Евгения Кузнецова результативная передача, силовой прием и блокшот за 15.01. У Дмитрия Орлова показатель полезности «+2», бросок и 2 блокшота за 19.54.

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