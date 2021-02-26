«Вашингтон» переиграл «Питтсбург», Овечкин отметился голевой передачей

«Вашингтон» прервал трехматчевую победную серию «Питтсбурга» в НХЛ. «Кэпиталз» выиграли в матче регулярного чемпионата — 5:2.

Российский нападающий Александр Овечкин отметился голевой передачей. Для него она стала 10-й в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 5:2 (1:0, 0:0, 4:2)

Голы: Бэкстрем — 9 (Дженсен), 11:20 — 1:0. Оши — 5 (Эллер, Карлсон), 43:18 — 2:0. Танев — 5 (мен.), 44:22 — 2:1. Гюнтцель — 7 (Кросби, Летанг), 47:22 — 2:2. Уилсон — 7 (бол., Карлсон, Овечкин), 52:40 — 3:2. Хагелин — 2 (п.в.), 58:38 — 4:2. Эллер — 3 (п.в., Оши, Бэкстрем), 59:08 — 5:2.

Вратари: Ванечек — Джерри (58:05 — 58:38, 58:45 — 59:08).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (12+14+9) — 28 (11+11+6).

Наши: Кузнецов (16.38/1/0), Овечкин (16.04/4/-1), Орлов (20.43/2/0) — Малкин (20.37/3/-2).

26 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.