Варламов снова переиграл Бобровского. «Флорида» закончила борьбу за Кубок Стэнли

В матче плей-ин Кубка Стэнли «Айлендерс» победил «Флориду» со счетом 5:1. Таким образом, «Островитяне» победили в серии — 3:1.

Дубль оформил нападающий «Айлендерс» Энтони Бовилье. Причем первую шайбу он забросил после грубой ошибки голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

Ворота «Островитян» защищал другой россиянин — Семен Варламов.

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Квалификационный раунд

«Флорида» — «Айлендерс» — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Голы: Бовилье — 2 (Бэйли, Нельсон), 11:32 — 0:1. Бовилье — 3 (Барзал, Пулок), 15:10 — 0:2. Хоффман — 3 (бол., Юбердо, Барков), 18:41 — 1:2. Нельсон — 2 (бол., Бэйли, Тэйвз), 28:01 — 1:3. Барзал — 1 (Эберле), 50:34 — 1:4. Пажо — 3 (п.в., Комаров), 57:17 — 1:5.

Вратари: Бобровский (55:48 — 57:17, 59:29) — Варламов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 25 (8+6+11) — 38 (16+15+7).

Наши: Дадонов (18.17/3/-1) — -.

7 августа. Торонто. Scotiabank Arena.