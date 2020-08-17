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Варламов рассказал, какой его сэйв был ключевым в матче с «Вашингтоном»

04:54
Семен Варламов. Фото USA Today Sports
Семен Варламов. Фото USA Today Sports
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Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов рассказал о ключевом сэйве в матче против «Вашингтона» (2:1 ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ. В овертайме Якуб Врана не использовал выход один на один с Варламовым, дважды бросив в упор, а в ответной атаке победу «Айлендерс» принес индивидуальный проход Барзала.

«Это был ключевой сэйв, — сказал Варламов, в семи матчах плей-офф одержавший шесть побед. — Я рад, что его сделал, а сразу после этого забил Барзи. И я был очень рад, что игра закончилась».

«Айлендерс» ведут в серии со счетом 3-0. Следующая игра состоится 19 августа.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-16-nhl-action/c-318545814

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