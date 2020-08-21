Варламов, отразивший 21 бросок, признан второй звездой матча с «Вашингтоном»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал второй звездой матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (4:0).

32-летний россиянин отразил 21 бросок из 21. Первой звездой матча стал форвард Энтони Бовилье, оформивший дубль. Третьей звездой признан нападающий Джош Бэйли, набравший 3 (1+2) очка.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Айлендерс». «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли на стадии первого раунда во второй раз подряд.

Также в полуфинал Восточной конференции вышли «Тампа» и «Бостон»