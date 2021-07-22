«Ванкувер» повторит любое контрактное предложение, которое получит Петтерссон

«Ванкувер» сохранит нападающего Эллиаса Петтерссона. Генеральный менеджер клуб Джим Беннинг заверил, что клуб повторит любой оффершит, который получит швед, информирует TSN.

28 июля пятый номер драфта-2017 может стать ограниченно свободным агентом.

В 26 играх прошедшего сезона Петтерссон набрал 21 (10+11) очко, в том числе 14 (7+7) в последних 14 матчах. В каждом из первых двух чемпионатов НХЛ швед записывал на свой счет не менее 66 очков, а в прошлом сезоне забросил 27 шайб в 68 играх.

В 2019 году Петтерссон был награжден призом Колдера (лучший новичок). В НХЛ на его счету 165 матчей и 153 (65+88) очка.