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«Ванкувер» повторит любое контрактное предложение, которое получит Петтерссон

22:21
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«Ванкувер» сохранит нападающего Эллиаса Петтерссона. Генеральный менеджер клуб Джим Беннинг заверил, что клуб повторит любой оффершит, который получит швед, информирует TSN.

28 июля пятый номер драфта-2017 может стать ограниченно свободным агентом.

В 26 играх прошедшего сезона Петтерссон набрал 21 (10+11) очко, в том числе 14 (7+7) в последних 14 матчах. В каждом из первых двух чемпионатов НХЛ швед записывал на свой счет не менее 66 очков, а в прошлом сезоне забросил 27 шайб в 68 играх.

В 2019 году Петтерссон был награжден призом Колдера (лучший новичок). В НХЛ на его счету 165 матчей и 153 (65+88) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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