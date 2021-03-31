«Ванкувер» подпишет с Демко контракт на 5 лет и 25 миллионов долларов

«Ванкувер» близок к заключению нового контракта с голкипером Тэтчером Демко. Соглашение будет рассчитано на 5 лет, пишет в Twitter инсайдер Франк Серавалли.

За это время Демко заработает 25 миллионов долларов.

По нынешнему соглашению, которое истекает летом, 25-летний америакнец получает чуть больше 1 миллиона.

Демко был выбран «Кэнакс» на драфте-2014 под общим 36-м номером. Всего он провел в НХЛ 62 матча, в которых в среднем отражал 91,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,92.