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Гол Подколзина не помог «Ванкуверу» уйти от поражения в матче с «Питтсбургом»

08:40
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«Ванкувер» проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Единственную шайбу «Кэнакс» забросил российский форвард Василий Подколзин. В составе «Питтсбурга» хет-трик сделал Джейк Гюнтцель, еще один гол на счету Сидни Кросби.

«Питтсбург» прервал свою серию из трех поражений подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Питтсбург» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Гюнтцель — 11 (Дюмулин, Летанг), 22:19 — 0:1. Подколзин — 5 (Экман-Ларссон, Бесер), 26:18 — 1:1. Гюнтцель — 12 (бол., Кросби, Картер), 37:13 — 1:2. Гюнтцель — 13 (бол., Кросби, Летанг), 38:23 — 1:3. Кросби — 3 (Летанг, Гюнтцель), 51:15 — 1:4.

Вратари: Демко (57:59) — Джерри.

Штраф: 24 — 8.

Броски: 23 (7+5+11) — 44 (12+22+10).

Наши: Подколзин (12.53/2/+1) — -.

5 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18422 зрителя.

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Иван Торопцев все материалы автора
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