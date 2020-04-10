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Валерий Каменский: «При доверии тренеров, у Барабанова есть шанс сделать хорошую карьеру в НХЛ»

05:55
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Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский считает, что у Александра Барабанова есть шанс сделать хорошую карьеру в НХЛ. Летом игрок присоединится к «Торонто».

— Барабанов за время выступления в СКА и сборной стал одним из лидеров этих команд, — цитируют «Известия» Каменского. — Он всегда демонстрировал высокие профессионализм и мастерство, за счет этого выигрывал трофеи в КХЛ, а также постоянно вызывался в сборную на крупные соревнования. Один факт победы на Олимпиаде говорит о высоком уровне Александра. Конечно, все эти достижения не дают гарантий успеха в НХЛ — это очень непростой турнир, где заиграть не удавалось многим мастерам. Но если Барабанов продолжит работать с тем же усердием, что и раньше, а также получит доверие тренеров, у него есть шанс сделать хорошую карьеру за океаном.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/997778/aleksei-fomin/bei-barabanov-kto-iz-rossiiskikh-khokkeistov-uedet-v-nkhl

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