В NHL 21 можно будет повторить лакросc-гол Свечникова

В NHL 21 появится возможность исполнить гол форварда «Каролины» Андрея Свечникова из-за ворот. Этот трюк российского форварда продемонстрировали в первом трейлере симулятора.

Свечников стал первым хоккеистом НХЛ, который забил гол в стиле лакросс из-за ворот. Это произошло 30 октября 2019 года в матче между «Каролиной» и «Калгари». Спустя полтора месяца он повторил этот трюк во встрече с «Виннипегом».

Ранее EA Sports представила обложку NHL 21, на которой изображен нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Издатель также выпустил первый трейлер симулятора с участием российского хоккеиста. Новая часть серии выйдет 16 октября только на PlayStation 4 и Xbox One.