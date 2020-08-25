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В NHL 21 можно будет повторить лакросc-гол Свечникова

02:26
Андрей Свечников. Фото nhl.com
Андрей Свечников. Фото nhl.com
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В NHL 21 появится возможность исполнить гол форварда «Каролины» Андрея Свечникова из-за ворот. Этот трюк российского форварда продемонстрировали в первом трейлере симулятора.

Свечников стал первым хоккеистом НХЛ, который забил гол в стиле лакросс из-за ворот. Это произошло 30 октября 2019 года в матче между «Каролиной» и «Калгари». Спустя полтора месяца он повторил этот трюк во встрече с «Виннипегом».

Ранее EA Sports представила обложку NHL 21, на которой изображен нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Издатель также выпустил первый трейлер симулятора с участием российского хоккеиста. Новая часть серии выйдет 16 октября только на PlayStation 4 и Xbox One.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/games/news/v-nhl-21-mozhno-budet-povtorit-gol-svechnikova-iz-za-vorot

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