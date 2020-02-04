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Уэйн Гретцки: «Овечкин не промахивается»

02:49
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Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки поделился мнением о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине. Ранее россиянин вышел на восьмое место в истории лиги по голам.

— Мы все видим, как он открывается на своем месте, — приводит слова Гретцки российская версия официального сайта лиги — Все знают, что шайба будет там. Так и происходит. А он не промахивается. Они замечательно работают в паре. Бэкстрем знает, что он разыгрывающий, а Ови — финишер.

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