Уэйн Гретцки: «Овечкин не промахивается»

Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки поделился мнением о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине. Ранее россиянин вышел на восьмое место в истории лиги по голам.

— Мы все видим, как он открывается на своем месте, — приводит слова Гретцки российская версия официального сайта лиги — Все знают, что шайба будет там. Так и происходит. А он не промахивается. Они замечательно работают в паре. Бэкстрем знает, что он разыгрывающий, а Ови — финишер.