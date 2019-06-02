У российского бомбардира USHL было 27 собеседований на преддрафтовых тестах НХЛ

У нападающего клуба USHL "Маскегон" Егора Афанасьева на преддрафтовых тестах были собеседования с 27 клубами НХЛ. Об этом 18-летний форвард сообщил "СЭ".

Отметим, что Афанасьев, претендующий на первый раунд драфта-2019, стал 14-м в тесте на выносливость и 1-м в тесте на усваиваемость организмом кислорода (ключевой показатель в плане аэробной выносливости).

В текущем сезоне Афанасьев занял 10-е место в списке лучших бомбардиров USHL (возраст ограничен 21 годами) с 62 (27+35) очками в 58 матчах при показателе полезности "+24". Среди выходящих на драфт-2019 он был вторым вслед за Бобби Бринком, претендующим на топ-15 драфта.

Афанасьев три года назад переехал в США, но заигран за сборную России, но не получил приглашения на юниорский чемпионат мира. (Игорь Еронко)