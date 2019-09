Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид занял первое место в рейтинге лучших игроков хоккейного симулятора NHL 20. Его общий показатель составляет 94 пункта.

The #1 player in #NHL20 is @cmcdavid97! The @EdmontonOilers star stands alone at a 94 OVR, highlighted with a 96 rating in speed! This on top of already stacked offensive ratings replicate just how dangerous McDavid is on the ice every single night. #NHL20Top50 pic.twitter.com/4KrEEvhb5f