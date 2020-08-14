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Тренер «Монреаля» госпитализирован и пропустит серию с «Филадельфией»

04:18
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Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен был госпитализирован после первого матча с «Филадельфией» (1:2).

Сообщается, что специалист пропустит всю серию первого раунда плей-офф НХЛ.

— Ночью Клод почувствовал боли в груди, — цитирует генменеджера клуба Марка Бержевена официальный сайт НХЛ. — Мы незамедлительно проконсультировались с нашими врачами и пришли к решению о его госпитализации. В настоящий момент он находится там и проходит тесты, чтобы определить природу его состояния. Это не имеет никакого отношения к коронавирусу. Мы не ждем его возвращения по ходу серии с «Флайерз».

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