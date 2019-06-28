"Торонто" подписал новые контракты с Капаненом и Юнссоном

"Торонто" подписал новые контракты с форвардами Каспери Капаненом и Андреасом Юнссоном, сообщает Sportsnet. C 22-летним Капаненом заключен трехлетний контракт, по которому он будет получать 3,2 миллиона долларов в год. Соглашение с Юнссоном рассчитано на четыре года, зарплата – 3,4 миллиона.

В прошедшем регулярном чемпионате Капанен набрал 44 (20+24) очка. У Юнссона 43 (20+23) балла. Заработная плата Юнссона составила порядка 800 тысяч, Капанена – 863 тысячи.

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