«Торонто» по буллитам обыграл «Детройт», Свечников набрал 2 очка

«Детройт» в предсезонном матче НХЛ дома в серии буллитов уступил «Торонто» — 3:4. В составе хозяев гол и результативная передача на счету Евгения Свечникова. В его активе также показатель полезности «+2» и 5 бросков в створ.

В параллельной встрече «Каролина» в овертайме проиграла «Нэшвиллу» — 1:2.

НХЛ. Контрольные матчи

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Торонто Мэйпл Ливз» (Торонто) — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Свечников — 2 (Туржен, Лукошевичус), 4:41 — 1:0. Арчибальд — 2 (Брукс, Бракко), 21:59 — 1:1. Терри — 2 (Хиккеттс, Элсон), 31:47 — 2:1. Рид — 2 (Агостино), 34:48 — 2:2. Элинюк — 1 (бол., Кивихальме), 51:14 — 2:3. Смит — 1 (Свечников, Каски), 58:17 — 3:3.

Победный буллит: Бракко.

Вратари: Бернье (58:04 — 58:17) — Хатчинсон (Уолл, 40:00).

Штраф: 11 — 7.

Броски: 18 (7+3+7+1) — 37 (16+9+10+2).

Наши: Свечников (17.27/5/+2) — -.

28 сентября. Детройт. Little Caesars Arena.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Стаал — 1 (Терявяйнен, Эдмундсон), 20:19 — 1:0. Ричард — 1 (Тренин, Ирвин), 43:00 — 1:1. Джохансен — 1 (Дэйвис, Сарос), 63:36 — 1:2.

Вратари: Мразек (Раймер, 40:00) — Сарос.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (12+11+7+1) — 30 (7+12+9+2).

Наши: Свечников (16.16/3/0) — Тренин (9.57/2/+1).

28 сентября. Роли. PNC Arena.

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