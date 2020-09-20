НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«То, что сделал для нас сегодня Худобин — не передать словами». Защитник «Далласа» — об игре россиянина

08:14
Антон Худобин. Фото nhl.com
Антон Худобин. Фото nhl.com
Теги:

Защитник «Далласа» Джейми Олексяк прокомментировал игру Антона Худобина в первом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы» (4:1).

«То, что сделал для нас сегодня Худобин — не передать словами. Потрясающая игра! Главное — было видно, как Антон получает удовольствие от матча, — цитирует Олексяка официальный сайт НХЛ. — Он нам дал энергию. А вообще игра Добби говорит сама за себя».

Антон Худобин признан первой звездой финального матча. В этой игре он отразил 35 бросков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир