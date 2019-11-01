Стали известны звезды прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой стал нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак , который набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (6:5 ОТ).

Второй звездой дня признан форвард «Монреаля» Макс Доми, который в игре против «Вегаса» (5:4 ОТ) набрал два очка (1+1).

Третьей звездой назван стал нападающий «Калгари» Шон Монахэн, который в игре с «Нэшвиллом» отметился тремя голевыми передачами.

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