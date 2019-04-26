НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня во втором раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой признан форвард "Бостона" Чарли Койл. 27-летний американец в матче с "Коламбусом" (3:2 ОТ) оформил дубль.

Второй звездой стал нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, забросивший две шайбы в игре с "Далласом" (3:2).

Третьей звездой назван голкипер "Бостона" Туукка Раск, отразивший 20 бросков из 22-х в победном матче с "Коламбусом" (3:2 ОТ).

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