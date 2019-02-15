Тарасенко признался, что перестал считать свои голы и передачи еще в начале сезона

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от своей результативной серии из десяти матчей.

- По правде говоря, я перестал считать голы и очки еще в начале сезона, - цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ. - Стараюсь просто получать удовольствие от игры. Не собираюсь лгать, приятно, что удалось продлить результативную серию. Чувствую себя гораздо лучше, когда удается помочь команде добиться победы.

В минувшем матче с "Аризоной" (4:0) Тарасенко был признан первой звездой встречи. Ему удалось забросить две шайбы при показателе полезности "+1". Владимир провел на льду 17 минут и 41 секунду, за которые нанес три броска в створ ворот, провел два силовых приема и совершил один блок-шот..