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Тарасенко — первая звезда матча «Сент-Луис» — «Колорадо»

05:50
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«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» — 3:1. Первой звездой встречи стал российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко, набравший 3 (1+2) балла. Он вышел на девятое место в истории клуба по набранным очкам.

Также на его счету показатель полезности «+2», бросок в створ и 4 силовых приема за 16.01 на льду.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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