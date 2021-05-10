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Капризов — вторая звезда недели в НХЛ

20:06
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота».
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота».
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был назван второй звездой прошедшей игровой недели Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter. В четырех матчах россиянин набрал 8 (4+4) очков.

Первой звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На счету канадца 13 (3+10) очков в четырех встречах.

Третьей звездой выбран голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери. Он одержал победы в двух матчах, пропуская в среднем 1,48 шайбы за встречу при 93,9 проценте отраженных бросков.

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