Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был назван второй звездой прошедшей игровой недели Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter. В четырех матчах россиянин набрал 8 (4+4) очков.

Первой звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На счету канадца 13 (3+10) очков в четырех встречах.

Третьей звездой выбран голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери. Он одержал победы в двух матчах, пропуская в среднем 1,48 шайбы за встречу при 93,9 проценте отраженных бросков.