«Тампа» выменяет Коулмана у «Нью-Джерси»

«Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси» в ближайшее время проведут обмен, сообщает в своем Twitter инсайдер TSN Даррен Дреггер. «Молнии» получат нападающего Блэйка Коулмана, который играет в одном звене с Никитлой Гусевым. 28-летний форвард в 51 матче текущего сезона набрал 31 (21+10) очко.

«Дьяволы» получат драфт-пик первого раунда и 19-летнего Нолана Фута, выбранного на драфте прошлого года под общим 27-м номером. В составе сборной Канады он стал победителем последнего молодежного чемпионата мира. В 26 матчах WHL форвард 33 (15+18) очка.