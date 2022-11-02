Невероятная ошибка Василевского: голкипер потерял шайбу за воротами, «Оттава» забила гол

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил результативную ошибку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

28-летний россиянин пытался сохранить шайбу за воротами, однако промахнулся по ней, из-за чего Брэди Ткачак смог сделать передачу на Клода Жиру, который забил в пустые ворота.

При этом ранее Василевский спас свою команду после выхода «Оттавы» два в ноль.