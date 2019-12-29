«Тампа» одолела «Монреаль», у Василевского 39 сэйвов и голевая передача

«Тампа» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4). «Лайтнинг» одержали вторую победу кряду.

Российский вратарь Андрей Василевский отразил 39 из 43 бросков по своим воротам и сделал голевую передачу. Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

Голы: Котканиеми — 4, 2:08 — 0:1. Доми — 10 (Сузуки, Питри), 10:00 — 0:2. Киллорн — 12 (Макдона, Стэмкос), 19:01 — 1:2. Стэмкос — 14 (Хедман, Киллорн), 21:34 — 2:2. Стивенс — 1 (Хедман, Василевский), 24:56 — 3:2. Киллорн — 13 (Чирелли, Хедман), 32:00 — 4:2. Чиаро — 5 (Галлахер, Дано), 32:13 — 4:3. Чирелли — 8 (Хедман), 40:55 — 5:3. Уил — 4 (бол., Татар, Галлахер), 58:32 — 5:4.

Вратари: Василевский — Прайс (57:38 — 58:32, 58:46 — 58:53, 59:04).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (10+10+10) — 43 (20+10+13).

Наши: Кучеров (17.37/1/-2), Сергачев (20.27/1/0) — -.

29 декабря. Тампа. Amalie Arena.