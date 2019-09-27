«Тампа» обыграла «Флориду», Кучеров и Дадонов отметились голами

«Флорида» в предсезонном матче НХЛ дома проиграла «Тампа-Бэй» — 2:4. В составе «молний» отличился лучший бомбардир прошлого регулярного сезона Никита Кучеров. У «Лайтнинг» также играли Александр Волков и Михаил Сергачев.

У «пантер» забил Евгений Дадонов, также на его счету показатель полезности «-1». Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22.

Evgenii Dadonov trims the #Bolts' lead in half (PPG, 4-2): pic.twitter.com/jzx718BTiT — The Rat Trick (@FanSidedTheRat) September 27, 2019

В параллельной встрече «Детройт» победил «Сент-Луис» — 4:1.

НХЛ. Контрольные матчи

«Флорида Пантерз» (Майами) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Голы: Типпетт — 3 (Ватрано), 16:01 — 1:0. Пакетт — 1, 34:13 — 1:1. Гурд — 1 (Шаттенкирк, Верхэге), 39:32 — 1:2. Кучеров — 3 (Марун, Рутта), 53:16 — 1:3. Стэмкос — 1 (бол., Хедман, Джонсон), 53:26 — 1:4. Дадонов — 2 (бол., Хоффман, Яндл), 58:20 — 2:4.

Вратари: Бобровский (58:35 — 59:21) — Макэлхинни.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 32 (10+9+13) — 25 (7+11+7).

Наши: Дадонов (19.26/1/-1) — Волков (14.07/0/+1), Кучеров (19.51/3/+1), Сергачев (20.08/2/+1).

27 сентября. Майами. BB&T Center.

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