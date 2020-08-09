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«Тампа-Бэй» сыграет в первом раунде плей-офф с победителем пары «Торонто» — «Коламбус»

08:09
«Тампа-Бэй» в плей-офф сыграет с победителем пары «Торонто» — «Коламбус». Фото twitter.com/TBLightning НХЛ. Фото nhl.com
«Тампа-Бэй» в плей-офф сыграет с победителем пары «Торонто» — «Коламбус». Фото twitter.com/TBLightning
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В первом раунде плей-офф НХЛ соперником «Тампы-Бэй» станет сильнейший в противостоянии «Торонто» и «Коламбуса». Это стало известно после победы «Филадельфии» над «Тампой» со счетом 4:1.

После победы «Флайерз» получили первый номер посева на Востоке. Команде предстоит сыграть в первом раунде с «Монреалем». «Тампа-Бэй» будет противостоять или «Торонто», или «Коламбусу» в зависимости от исхода их противостояния

На Западе «Вегас» в первом раунде сыграет с «Чикаго». «Колорадо» будет противостоять «Аризоне».

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