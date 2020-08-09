В первом раунде плей-офф НХЛ соперником «Тампы-Бэй» станет сильнейший в противостоянии «Торонто» и «Коламбуса». Это стало известно после победы «Филадельфии» над «Тампой» со счетом 4:1.

После победы «Флайерз» получили первый номер посева на Востоке. Команде предстоит сыграть в первом раунде с «Монреалем». «Тампа-Бэй» будет противостоять или «Торонто», или «Коламбусу» в зависимости от исхода их противостояния

На Западе «Вегас» в первом раунде сыграет с «Чикаго». «Колорадо» будет противостоять «Аризоне».

Западная конференция

«Вегас» — «Чикаго»

«Колорадо» — «Аризона»

«Сент-Луис» / «Даллас» — «Ванкувер» / «Калгари»

Восточная конференция

«Филадельфия» — «Монреаль»

«Тампа-Бэй» — «Торонто» / «Коламбус»

«Вашингтон» / «Бостон» — «Каролина» / «Айлендерс»