Свечников приветствует Сузуки в "Каролине"

Форвард "Каролины" Андрей Свечников прокомментировал результат первого раунда драфта НХЛ-2019. Клуб выбрал под общим 29-м номером канадского форварда Райана Сузуки.

- Добро пожаловать в семью, Райан Сузуки, - написал россиянин в Твиттере.

18-летний канадец в прошлом сезоне выступал за клуб хоккейной лиги Онтарио "Бэрри Колтс". В 65 матчах он набрал 75 (25+50) очков.

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