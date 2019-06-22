Свечников приветствует Сузуки в "Каролине"

Форвард "Каролины" Андрей Свечников прокомментировал результат первого раунда драфта НХЛ-2019. Клуб выбрал под общим 29-м номером канадского форварда Райана Сузуки.
Welcome to the family @RSuzuki61! 👊 https://t.co/qlLNClOgWv— Andrei Svechnikov (@ASvechnikov_37) 22 июня 2019 г.
- Добро пожаловать в семью, Райан Сузуки, - написал россиянин в Твиттере.
18-летний канадец в прошлом сезоне выступал за клуб хоккейной лиги Онтарио "Бэрри Колтс". В 65 матчах он набрал 75 (25+50) очков.
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