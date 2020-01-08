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Свечников попробовал забить еще один фантастически красивый гол. Не получилось

14:57
Андрей Свечников. Фото НХЛ
Андрей Свечников. Фото НХЛ
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников попытался эффектно забросить шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4 ОТ).

Россиянин попытался обмануть вратаря гостей Брайана Эллиотта, проведя клюшку с шайбой под своей ногой и сделав бросок. Голкипер выручил свою команду.

Ранее Свечников получил известность благодаря «лакросс-голу» в матче с «Калгари». В матче с «Филадельфией» на его счету показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 6 бросков в створ и силовой прием за 16.01 на льду.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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