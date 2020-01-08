Свечников попробовал забить еще один фантастически красивый гол. Не получилось

Форвард «Каролины» Андрей Свечников попытался эффектно забросить шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4 ОТ).

Россиянин попытался обмануть вратаря гостей Брайана Эллиотта, проведя клюшку с шайбой под своей ногой и сделав бросок. Голкипер выручил свою команду.

Новые движения Свечникова — сегодня не забил. pic.twitter.com/MsaZdONpIt — sports_centre (@sportscentre9) January 8, 2020

Ранее Свечников получил известность благодаря «лакросс-голу» в матче с «Калгари». В матче с «Филадельфией» на его счету показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 6 бросков в створ и силовой прием за 16.01 на льду.