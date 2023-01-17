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Сегодня, 04:54

Василевский вышел на третье место по победам в НХЛ среди вратарей до 29 лет

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Василевский (слева).
Фото USA Today Sports

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 из 23 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:1).

Эта победа стала для 28-летнего россиянина 312-й в лиге. Он опередил Терри Савчука (311) по выигранным матчам среди вратарей в возрасте 28 лет или моложе.

Рекорд по победам среди вратарей в НХЛ в возрасте до 29 лет принадлежит Мартину Бродо (342), второе место занимает Патрик Руа (330).

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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2 Нью-Джерси 44 29 15 61
3 Рейнджерс 44 24 20 55
4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 44 18 26 43
8 Коламбус 42 13 29 28
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2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 42 28 14 57
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6 Детройт 42 18 24 43
7 Оттава 42 19 23 41
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Центральный дивизион И В П О
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4 Колорадо 42 22 20 47
5 Сент-Луис 44 21 23 45
6 Нэшвилл 42 19 23 44
7 Аризона 43 13 30 31
8 Чикаго 41 11 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 28 16 58
2 Сиэтл 43 26 17 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Калгари 44 21 23 51
5 Эдмонтон 45 24 21 51
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7 Сан-Хосе 45 13 32 35
8 Анахайм 43 12 31 28
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22.01
17.01 00:00
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 3 : 4 Б
17.01 00:00
Сиэтл – Тампа-Бэй
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Давид Пастрняк

Бостон

 43 62
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

42 31
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Линус Ульмарк

Бостон

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