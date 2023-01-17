Василевский вышел на третье место по победам в НХЛ среди вратарей до 29 лет

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 из 23 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:1).

Эта победа стала для 28-летнего россиянина 312-й в лиге. Он опередил Терри Савчука (311) по выигранным матчам среди вратарей в возрасте 28 лет или моложе.

Рекорд по победам среди вратарей в НХЛ в возрасте до 29 лет принадлежит Мартину Бродо (342), второе место занимает Патрик Руа (330).