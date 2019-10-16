Стивен Стэмкос: «Снимаю шляпу перед бригадами меньшинства и Василевским»

Нападающий «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос после победы над «Монреалем» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ похвалил российского вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского и партнеров по команде, сообщает официальный сайт лиги.

— Снимаю шляпу перед бригадами меньшинства и Василевским, — приводит слова Стэмкоса пресс-служба НХЛ. — Они потрясающе поработали после пропущенного гола и наглухо закрыли соперника. Это было ключом к игре.

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