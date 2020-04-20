НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Sportsnet: Григоренко за год в «Коламбусе» заработает 1,2 миллиона долларов

17:48
Теги:

Стали известны детали перехода форварда ЦСКА Михаила Григоренко в «Коламбус», сообщает Sportsnet.

По сведениям источника, 25-летний россиянин за однолетний контракт заработает 1,2 млн долларов.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 41 (19+22) очко при показателе полезности «+16». В четырех матчах плей-офф на его счету 2 (1+1) результативных балла.

Григоренко был задрафтован под общим 12-м номером «Баффало» в 2012 году. В НХЛ он выступал также за «Колорадо» и всего набрал в лиге 64 (22+42) очка в 217 встречах.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир