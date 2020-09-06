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Sportsnet: аналитик и комментатор Пьер Макгуайр — кандидат на пост генменеджера «Аризоны»

08:00
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«Аризона» продолжает поиски нового генерального менеджера. Одним из кандидатов стал аналитик и комментатор NBC Пьер Макгуйар, сообщает в Twitter инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.

Исполняющий обязанности генменеджера Стив Салливан сейчас обсуждает возможные сделки с другими командами.

59-летний Макгуайр работает на телевидении с 1997 года. С 2011 года — комментатор и аналитик на канале NBC.

До телевизионной карьеры он занимал должности скаута и ассистента главного тренера в «Питтсбурге» и «Оттаве», а также главного тренера и ассистента генерального менеджера в «Хартфорде».

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