«Аризона» продолжает поиски нового генерального менеджера. Одним из кандидатов стал аналитик и комментатор NBC Пьер Макгуйар, сообщает в Twitter инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.

Исполняющий обязанности генменеджера Стив Салливан сейчас обсуждает возможные сделки с другими командами.

59-летний Макгуайр работает на телевидении с 1997 года. С 2011 года — комментатор и аналитик на канале NBC.

До телевизионной карьеры он занимал должности скаута и ассистента главного тренера в «Питтсбурге» и «Оттаве», а также главного тренера и ассистента генерального менеджера в «Хартфорде».