Шестеркин сыграет против «Коламбуса», Панарин готов выйти на лед
20:50
В ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» сыграет с «Коламбусом». В этой игре сможет принять участие нападающий Артемий Панарин, который был вынужден покинуть лед на последней тренировке, сообщает Twitter команды из Нью-Йорка.
Голкипер Игорь Шестеркин также должен начать эту встречу с первых минут.
Post-practice updates from Coach Quinn:— New York Rangers (@NYRangers) January 18, 2020
-Shesterkin will start tomorrow vs. CBJ
-Panarin should be good to go
-Lemieux remains day-to-day
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...