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Шестеркин сыграет против «Коламбуса», Панарин готов выйти на лед

20:50
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В ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» сыграет с «Коламбусом». В этой игре сможет принять участие нападающий Артемий Панарин, который был вынужден покинуть лед на последней тренировке, сообщает Twitter команды из Нью-Йорка.

Голкипер Игорь Шестеркин также должен начать эту встречу с первых минут.

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