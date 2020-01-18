Шестеркин сыграет против «Коламбуса», Панарин готов выйти на лед

В ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» сыграет с «Коламбусом». В этой игре сможет принять участие нападающий Артемий Панарин, который был вынужден покинуть лед на последней тренировке, сообщает Twitter команды из Нью-Йорка.

Голкипер Игорь Шестеркин также должен начать эту встречу с первых минут.