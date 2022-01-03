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Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»

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Официальный сайт НХЛ назвал лучших игроков матча регулярного чемпионата между «Рейнджерс» и «Тампой-Бэй» (4:0).

Первой звездой стал форвард «рейнджеров» Мика Зибанежад. Он сделал хет-трик.

Вторая звезда — Игорь Шестеркин. Российский вратарь отразил 38 бросков.

Третья звезда — еще один нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер. Он сделал три результативные передачи.

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Евгений Петров все материалы автора
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