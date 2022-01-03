Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»
00:43
Официальный сайт НХЛ назвал лучших игроков матча регулярного чемпионата между «Рейнджерс» и «Тампой-Бэй» (4:0).
Первой звездой стал форвард «рейнджеров» Мика Зибанежад. Он сделал хет-трик.
Вторая звезда — Игорь Шестеркин. Российский вратарь отразил 38 бросков.
Третья звезда — еще один нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер. Он сделал три результативные передачи.
Читайте также
Медведева и Милохин взорвали зал новогодним номером и нежным поцелуем: обзор полуфинала «Ледникового периода»
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю