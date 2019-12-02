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Шэн забросил первую шайбу в АХЛ в карьере

13:50
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Нападающий системы «Бостона» Павел Шэн забил первый гол в карьере в АХЛ. Форвард отличился в матче «Провиденс Брюинз» против «Шарлотт Чекерс» (4:0).

Шэн был задрафтован «Бостон Брюинз» в 2018 году в седьмом раунде под общим 212-м номером.

20-летний россиянин в прошлом сезоне выступал за «Салават Юлаев» в КХЛ (20 матчей в регулярке, 1 (0+1) очков, за «Торос» в ВХЛ (13 матчей, 2 (0+2) очка), и за «Толпар» в МХЛ (5 матчей, 1 (0+1) очко).

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