Сейв года? Варламов ограбил канадского форварда «Вегаса»

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 44 из 45 бросков в матче против «Вегаса» (2:1).

В начале второго периода «Голден Найтс» организовали атаку и вывели на бросок нападающего Райли Смита. Варламов вытянулся, успел переместиться и отразил шайбу, которая уже, казалось, залетает в ворота.

«Это сейв года! Я не могу вспомнить лучшего сейва за целый год!» — восхитился Варламовым комментатор встречи.

В нынешнем сезоне 34-летний голкипер провел 16 матчей в НХЛ, показывая 91,7 процента отраженных бросков. Коэффициент надежности составил 2,67.